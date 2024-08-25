ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Крестный ход в защиту Украинской православной церкви прошел сегодня у комплекса Свято-Успенской Почаевской лавры

Крестный ход в защиту Украинской православной церкви прошел сегодня у комплекса Свято-Успенской Почаевской лавры. Монастырь расположен в Тернопольской области Украины. Сотни прихожан вышли защитить свою веру после того, как Зеленский подписал закон, позволяющий запретить УПЦ.

И власти на местах уже принялись за исполнение. В Черновицко-Буковинской епархии румыноязычный приход УПЦ уже лишили храма. Его опечатало руководство городского кладбища. Здесь тоже ждут реакции верующих. В их защиту выступил Папа Римский Франциск.

Думая о недавно принятых в Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится, кто молится искренне, всегда молится за всех, в молитве нет зла.
Папа Римский Франциск

Понтифик добавил, что верующие должны иметь возможность молиться в той церкви, которую они считают своей. И ни одна христианская церковь не должна быть упразднена прямо или косвенно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все