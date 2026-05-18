Короткое видео в Сети. Что это? Крик о помощи или последняя надежда обратить на свою проблему внимание? А может быть это просто фейк? Проведем большую ревизию интернет-пространства и отфильтруем лишнее. Тема выпуска "В понедельник дойдет до Лукашенко" - уволенная декретница.

"Уволена в первый же день после выхода из декрета. Это ли не беспредел?" По сути, это все, что нам известно из видео в TikTok. Героиня видеоролика - Юлия Плотникова, многодетная мама. Ее уволили в первый рабочий день после выхода из декрета по уходу за ребенком. Представить, что такое может случиться в Беларуси, если честно, сложно. Это, по сути, все исходные, которые мы имеем. Ни слова от автора, хотя уже из этого видео мы прекрасно понимаем, кому оно было адресовано.

Крик о помощи или хайп - как белоруска осталась без работы после выхода из декрета

Чтобы разобраться в ситуации, пришлось отправиться сразу в два города: в Гомель, где находится основной офис фабрики "8 Марта", и в ее филиал в Могилеве, где, собственно, и была трудоустроена Юлия.

Ознакомившись со страничкой Юлии в TikTok и контентом, который она публикует, мы понимаем, что она не против, чтобы об этой ситуации было известно широкой аудитории. Там же, в описании профиля, она сама написала: "многодетная мама", "строим дом по Указу № 240".

При встрече с Юлией оказалось, что она уже не безработная, хотя об этом в соцсетях ни слова. Устроилась менеджером по продажам на фабрику. Знакомые помогли, говорит. И в этом тоже сила сетевого клича.

"Пока присматриваюсь, у меня испытательный срок. Вот я уже месяц отработала", - сказала Юлия Плотникова.

Но для полноты картины уже после отъезда из Могилева героиня ролика написала, что уволилась и оттуда, сама.

Чуть больше двух лет Юлия возглавляла могилевский филиал. 12 магазинов, 60 человек в подчинении.

"Из обязанностей было полное обеспечение функционала работы магазинов: это и ассортимент, и вывеска, табель я вела, переучеты", - рассказала Юлия.

Главный документ, который регламентирует отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, - это Трудовой кодекс. По нему рабочее место за мамочкой по выходу сохраняется.

"Так получилось, что декретный длился 4 года и 2 месяца, у нас двое погодок. Поэтому мы стали многодетной семьей. Ну, вот по выходу оказалось, что стабильности в работе у меня нет. В первый рабочий день, первые полчаса работы пришло уведомление, что вот директор принял решение, что мое рабочее место должно быть в Гомеле", - пояснила героиня программы.

Расстояние от Могилева до Гомеля составляет 175 км. По времени это 2 часа 40 минут в одну сторону. Не близкий свет для многодетной мамы. Хотя с точки зрения законности наниматель вправе изменить адрес, в данном случае руководствуясь экономическими соображениями. При этом для продавцов ничего не изменилось. Магазины все там же, работают все те же. Правка касается должности руководителя филиала.

"На что я сказала: я согласна, предоставляйте мне жилье, квартиру, куда я могу переехать со своими детьми. Мне сказали, что дадут комнату в общежитии. Я говорю: "Ну как общежитие? Трое несовершеннолетних детей, и в общежитии в комнате со своего дома в 120 квадратов". Это не совсем целесообразно. На что мне сказали, что дадут две комнаты в общежитии. Я сказала: "Ну, хорошо". Получается, уведомление я получила 17 марта (февраля - Прим. ред.), а 18 марта (февраля - Прим. ред.) должна быть уже в Гомеле. Если я не согласна и увольняюсь, то мне выплачивают двухнедельное пособие. Следующее письмо мне пришло о том, что меня лишают персональной надбавки. Она составляла до декретного 50 % от оклада. Директор не подписал. И моя зарплата составляла около 830 рублей в месяц без всяких надбавок и всего остального. Естественно, я приняла решение, что за 800 рублей этот месяц работать не стоит. Написала заявление на увольнение", - поделилась своей ситуацией Юлия.

И первый вопрос о сумме в 800 рублей. За этой или зарплатой многодетная мама должна была переезжать в другой город с детьми?

"Нет, ей никто таких сообщений не присылал, так как у нее система оплаты труда частично премиальная, то есть премия по выполнению плана работ. Ей выслали расчет примерный - при таком-то выполнении плана - такая-то премия, при таком-то выполнении - такая-то премия. И никаких официальных уведомлений у нее не было", - объяснила директор ОАО "8 Марта" Юлия Гринчик.

Для полноты картины из Могилева перемещаемся в Гомель уже к концу рабочего дня. На той самой фабрике "8 Марта" узнали позицию по этому вопросу второй стороны.

"Мы с ней общались несколько раз, даже после увольнения, я ей звонила после выхода провокационного видео и говорила о том, что мы готовы предложить должность, например, заведующей магазином в Могилеве. Она сказала, что это не ее уровень, отказалась. Поэтому там реально была провокация, мы это понимаем прекрасно", - рассказала директор ОАО "8 Марта".

То есть уже после заявления на увольнение по соглашению сторон Юлии предлагали остаться в своем же городе, в Могилеве, но стать заведующей магазином. Этот вариант ей не подошел.

"Не было какой-то агрессии с ее стороны в процессе увольнения или вообще в процессе перевода. Это было все спокойно, а потом вылилось вот в эту провокацию, как будто ее кто-то раскачал со стороны еще", - пояснила Юлия Гринчик.

"Заявление было написано 18 февраля, просит уволить 19 февраля. Она в своих соцсетях не раскрывает полную историю о том, что она написала заявление, например, по соглашению сторон. Она в своих соцсетях показывала только то, что ее выгнали, она мать троих детей, она осталась без работы. Для предприятия, естественно, мы потеряли сотрудника, сейчас у нас нет руководителя филиала, это для нас очень сложно, мы ищем на это место человека, но в данный момент пока, к сожалению, никого не нашли", - рассказала начальник отдела кадров ОАО "8 Марта" Елена Будник.

"Трудовое законодательство не говорит, в течение какого срока наниматель должен вообще уведомить о своем переезде. В данной ситуации ей дали месяц. Женщина могла отказаться, и она была бы тогда уволена с выплатой двухнедельного пособия. По каким-то причинам женщина не стала выжидать этот месяц, не воспользовалась этим правом, а буквально на следующий день подала заявление нанимателю с просьбой уволить ее по соглашению сторон, что и было сделано. Понятно, что когда работник увольняется по соглашению сторон, никаких выплат в такой ситуации Трудовым кодексом не предусмотрено, потому что обе стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых отношений", - отметил директор Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси Александр Семич.

На вопрос о том, почему Юлия Плотникова решила обратиться через TikTok, она ответила: "Ну, я немного, наверное, обиделась. Почему так, не обсудив, не предупредив? Ну, некрасиво просто поступили".

Далее на вопрос о том, какой исход она бы ждала, если бы Александр Лукашенко увидел ее видео, героиня программы сказала, что не знает, чего бы хотела: "У меня все есть. Помощь мы получаем замечательную, как многодетная семья. Ну, все прекрасно. Просьб нет, никаких обращений, жалоб. Все прекрасно. Одна благодарность".

Не запугивали, не давили и даже дали контента. Во время съемок Юлия не выпускала из рук телефон, ведь видео сами себе не запишут.

"Сотрудникам, с которыми я ранее говорила, она сказала, что она классно хайпанула, что ее начинают узнавать в городе. Насколько мы знаем, она занимается на дому стрижкой собак, у нее добавились клиенты", - рассказала директор ОАО "8 Марта".

В тот самый дом, построенный по указу № 240, семья въехала, обживает, ремонт почти доделан. Планов много. Юлию, кажется, уже не остановить. Во-первых, есть не только TikTok. Это показывает ее личный опыт. Не было остановки, чтобы детей с нее в школу автобус забирал, - готово. Сработало обращение граждан. Теперь ждут дорогу. И вот еще из наблюдений, на что стоит обратить внимание, - это ситуация в лесу. По всему маршруту в деревню много поваленных деревьев. И один конкретный желающий взять на контроль и здесь все и вся - Юлия.

"Наверное, вызываю доверие в деревне. Поэтому они меня и подталкивают, мол, давай председателем будущего нашего сельсовета. Но вакансия сейчас занята", - рассказала Юлия. Она призналась, что видит себя на этой должности.

Если подводить итог всей этой истории, она оказалась достаточно интересной и закрученной. Что касается предмета исходного всего этого спора и разбирательств, уволена или уволилась сама декретница? Юлия призналась, что уволилась сама. И более того, никаких претензий не имеет. С юристами консультировалась.