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Криминальная схема по необоснованному посредничеству принесла госпредприятию по переработке молока ущерб более 970 тыс. рублей

Криминальную схему по необоснованному посредничеству раскрыли в управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси. Госпредприятию по переработке молока нанесен ущерб. Его сумма - более 970 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В этой коррупционной схеме замешан завод в Гомельской области. На протяжении 7 месяцев он по договору получал пастеризованное молоко от частного комбината Минской области, но только на бумаге. По сути государственный брал все расходы на себя - и по переработке молока, и по его транспортировке.

О недопущении необоснованного посредничества говорил и наш Президент, давая поручения правоохранителям навести порядок. Около полугода оперативники собирали информацию. Все участники криминальной схемы дают признательные показания. Список задержанных может расшириться.

В распоряжении журналистов АТН оказались оперативные съемки.

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