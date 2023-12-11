3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Криминальный авторитет спровоцировал массовую драку в одном из баров Баранович
В Барановичах задержан местный криминальный авторитет. Он набросился на гостя того же заведения, где отдыхал сам, и без всяких на то причин стал незнакомца избивать. Поводом послужила массовая драка в одном из баров райцентра, которую он, по версии милиции, спровоцировал. Об этом сообщили в МВД. После произошедшего оперативники ГУБОП наведались к 42-летнему мужчине и надели на него наручники. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.
Установлено, что фигурант, находясь в одном из увеселительных заведений города, беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара, чем спровоцировал массовую драку с участием семи человек. В результате потасовки несколько ее участников получили телесные повреждения, также было повреждено имущество заведения и приостановлена его работа.
В МВД рассказали, что в "послужном" списке "уголовного авторитета" - судимости за кражу, разбой и незаконный оборот оружия. Вероятно, в скором времени к его биографии добавится еще одна уголовная статья за хулиганство. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов