Криминальный авторитет спровоцировал массовую драку в одном из баров Баранович

В Барановичах задержан местный криминальный авторитет. Он набросился на гостя того же заведения, где отдыхал сам, и без всяких на то причин стал незнакомца избивать. Поводом послужила массовая драка в одном из баров райцентра, которую он, по версии милиции, спровоцировал. Об этом сообщили в МВД. После произошедшего оперативники ГУБОП наведались к 42-летнему мужчине и надели на него наручники. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.