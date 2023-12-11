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Криминальный авторитет спровоцировал массовую драку в одном из баров Баранович

В Барановичах задержан местный криминальный авторитет. Он набросился на гостя того же заведения, где отдыхал сам, и без всяких на то причин стал незнакомца избивать. Поводом послужила массовая драка в одном из баров райцентра, которую он, по версии милиции, спровоцировал. Об этом сообщили в МВД. После произошедшего оперативники ГУБОП наведались к 42-летнему мужчине и надели на него наручники. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе.

Установлено, что фигурант, находясь в одном из увеселительных заведений города, беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара, чем спровоцировал массовую драку с участием семи человек. В результате потасовки несколько ее участников получили телесные повреждения, также было повреждено имущество заведения и приостановлена его работа.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси

В МВД рассказали, что в "послужном" списке "уголовного авторитета" - судимости за кражу, разбой и незаконный оборот оружия. Вероятно, в скором времени к его биографии добавится еще одна уголовная статья за хулиганство. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.

Фото: pixabay.com

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