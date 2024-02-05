Крипта Радзивиллов, дом на рынке - что еще хранит легендарный Несвиж

Туристическая Мекка Беларуси с княжеским дворцом из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и аутентичной архитектурой. В легендарном Несвиже продолжается маршрут проекта "Место для жизни". Сегодня в городе проживают около 15 тыс. человек. Телеэкскурсию подготовил старший научный сотрудник музея-заповедника. Сергей Чистяков переехал в Несвиж вместе с родителями 40 лет назад. И уже в детском возрасте вдохновился наследием династии Радзивиллов. Путешествие сквозь века - в проекте "Место для жизни".

Несвиж - этот тот город, где сосредоточено наибольшее количество загадок, историй, легенд и всевозможных тайн. И, конечно, любой приезжающий в город начинает свое знакомство с Несвижского замка. В 2005 году комплекс был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место посещают порядка 400 тыс. посетителей в год. Более 30 экспозиционных залов наполнены прекрасными экспонатами различного периода. Моим любимым экспонатом является старинная немецкая фисгармония. Сергей Чистяков, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"

По словам научного сотрудника, Несвиж наиболее знаменит замком и костелом (последний является первой барочной постройкой в Восточной Европе). Это сооружение, которое на протяжении всего своего существования (а это более 400 лет) никогда не закрывалось и всегда действовало. Все, что можно здесь видеть, это огромный цикл фресок, который был создан в середине XVIII века. И это так книга, которую читали в то время безграмотные люди. Здесь же, в храме, находится знаменитая фамильная крипта Радзивиллов. В полуподвальных помещениях костела насчитывается 69 саркофагов с захоронениями.

В Несвиже находится и древнейшая из сохранившихся в Беларуси ратушных построек, которая практически в первозданном виде дошла до нашего времени. По правую сторону от ратуши можно обнаружить жилой дом, который был построен в 1878 году. Здесь же находится уникальный пример градостроительного искусства - так называемый дом на рынке 1721 года постройки. Недалеко от ратуши расположен и комплекс монастыря бенедиктинок, а также единственные сохранившиеся въездные ворота в город - так называемая Слуцкая брама.

Строятся микрорайоны, появляются многоэтажные дома, появляется большое количество застройки частного сектора. Не так давно в Несвиже открыли новый детский сад, рядом расположена одна из четырех городских школ. Важным для города стал объект - новая поликлиника, которая была открыта в честь 800-летия основания Несвижа. С уверенностью можно сказать, что объект для города - исторический.