Криптовалюта на кошелек: выявлены новые факты финансирования BYSOL и ByHelp

В отношении организаторов экстремистских формирований BYSOL и ByHelp возбуждено уголовное дело. Органы финансовых расследований госконтроля продолжают выявлять факты финансирования деструктивной деятельности, а также по установлению причастных к ней лиц. Так, финансовая милиция установила, что на счета вышеназванных организаций перечислялись средства как открытые за рубежом, так и на криптокошельки. Например, уставлено, что столичный предприниматель отправил со своих карт экстремистам более двух тысяч долларов. Еще один, житель Гомеля, перечислял криптовалюту на кошелек формирования BYSOL. Сейчас мужчина раскаялся и оказывает содействие следствию.



Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси:

Кроме того, помимо выявления лиц, финансировавших деструктивную деятельность, органами финансовых расследований КГК продолжается работа по выявлению так называемых кураторов массовых акций, которые получали денежные средства от различных фондов и направляли их на деструктивные цели. Так, установлены факты получения жителями города Минска на постоянной основе денежных средств от фонда "Страна для жизни", которые он впоследствии направлял на поддержку лиц, участвовавших в незаконном протестном движении. В отношении них возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один факт установлен в Пинске - там руководитель сетевого СМИ через созданную в Литве фирму получала деньги на деструктивную деятельность. Средства поступали от американских и европейских фондов, всего более 115 тысяч евро. За деньгами фигурантка ездила лично - брала небольшие суммы, чтобы не декларировать. Зарплату сотрудникам платила в конвертах. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.

