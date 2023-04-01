Криштапович: Международный фон был доминирующим в Послании Президента неслучайно

Комментируя в эфире Белорусского радио тезисы Послания Президента, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович отметил, что глава государства четко обозначил ответы на те вызовы, которые стоят перед нашим народом и нашей страной.

"Они затрагивают судьбоносные моменты нашего развития, требуют внимательного, продуманного анализа и понимания того, как мы должны выстраивать свою политику на международной арене с точки зрения сохранения своей независимости и суверенитета.При этом крайне важно сохранение позитивных тенденций в развитии нашей республики, которые безусловно поддерживаются нашим народом", - подчеркнул Лев Криштапович.