Криштапович: Страны Запада и НАТО рассматривают постсоветское пространство как зону своих геополитических интересов

"Беларусь исходит из интересов нашего государства и направлена на развитие сотрудничества с другими странами. Запад видит нас только как зону решения своих геополитических интересов. В этом кроется постоянная конфликтность и напряженность ситуации, которая никогда не ослабевала. Отсюда и кризис на Украине, который был спровоцирован Западом. В этих условиях Беларуси и России просто необходимо объединять усилия, чтобы противостоять этому существенному давлению, которое оказывает влияние на наше развитие", - высказал свое мнение профессор.