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Кристина Тимановская собиралась все это время не в Токио, а в Варшаву путем политического скандала
Сейчас давайте вернемся к крайне неприятному событию на Олимпиаде в Токио: белорусская бегунья Кристина Тимановская получила гуманитарную визу в Польше. Сейчас уже точно, что эта сомнительная награда останется ее единственной на этой Олимпиаде.
Накануне Олимпиады все, кто были в теме, понимали, что шансы спортсменки на Играх невелики, но в команду включили, чтобы дать возможность проявить себя, тем более Международный олимпийский комитет рекомендовал в состав команды определенных спортсменов включить. Далее всем известная история. Тимановская проигрывает на дистанции 100 метров, готовилась к 200, ей предлагают попробовать себя в эстафете. Еще один шанс выйти на олимпийский стадион, которому обычно радуются, но спортсменка разразилась гневной видеотирадой в отношении штаба команды с использованием нецензурной лексики.
Дальше реакция тренерского штаба была вполне логичной: не хочешь бежать - не надо. А если закончил выступления, то пора домой (сейчас в Токио такие правила). То, что произошло после, кто в этом участвовал - история отдельная, но сразу же после своего обращения Кристина Тимановская фактически подтвердила опасения тренеров и по поводу психологического состояния, и по поводу того, стоило ли ей говорить о заявке в эстафете - эта новость ее просто выбила из колеи.
А затем поток негативных комментариев в отношении тренеров и коллег с обвинением в депортации, хотя, исходя из здравого смысла, понятно, что белорусская делегация не в силах никого депортировать, тем более из Японии. Тренерский штаб, отозвав заявку Тимановской, очевидно принял решение в рамках своей компетенции. Это позже подтвердил Арбитражный суд - ее запрос на участие в соревнованиях им был отклонен.
Далее в дело вмешались европейцы в лице посла Польши в Японии и североамериканцы в лице несостоявшегося посла Фишер и Блинкена, министра иностранных дел США. После их заявлений не осталось вопросов, "так чьи торчат уши и кому это выгодно". Возможно, как считают эксперты, Кристина собиралась все это время не в Токио, а в Варшаву, а путь через политический скандал сегодня - самый короткий. К слову, атлетка закрыла соцсети для комментариев. Сложившуюся ситуацию обсудим более подробно вечером в "Панораме".
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