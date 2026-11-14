Кристоф Полайнер: Минск - одно из немногих мест на планете, где можно вести цивилизованный диалог

В Европе люди все активнее выходят на улицы и протестуют против войны, при этом колоссальные ресурсы и заводы, в том числе в Германии, мобилизованы на производство оружия.

Как европейскому обществу справиться с последствиями тотальной милитаризации, ответил эксперт по международным отношениям (Германия) Кристоф Полайнер в "Актуальном интервью".

Он с сожалением констатировал сильно милитаризирующееся современное мышление в то время, пока меняется весь международный порядок. В 1990-е и в начале 2000-х годов мировое сообщество упустило уникальную возможность мирно реформировать ООН, Совет Безопасности ООН и перераспределить право голоса в международных институтах. Сегодня эти глобальные перемены идут далеко не мирным путем как в Европе, так и в других точках планеты.

Кристоф Полайнер

"В таких условиях жизненно важно вернуться к поиску компромиссов. Свои законные интересы в сфере безопасности есть у Евросоюза, Украины, России и Беларуси, это необходимо признать. IV Минская международная конференция по евразийской безопасности и Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке - фундаментальные шаги в данном направлении. Они привлекают все больше внимания и набирают обороты. Люди во всем мире начинают понимать, что Минск остался одним из немногих мест на планете, где еще можно вести цивилизованный диалог по судьбоносным вопросам", - заявил немецкий эксперт по международным отношениям.

Кроме активно нарастающей милитаризации, НАТО у границ Беларуси и России проводит военные маневры. В этих учениях задействовано огромное количество европейских стран.

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Собеседник считает, что в нынешней ситуации каждая из сторон воспринимает другую исключительно как угрозу, и главным ответом на это становится лишь военная реакция. "То, что пытаются сделать в Минске - способ хотя бы немного снизить накал напряженности. Нам жизненно необходимо снова встречаться и шаг за шагом восстанавливать доверие, которого в международной политике было утрачено слишком много. Только вернув доверие, мы сможем постепенно перейти к реальному процессу деэскалации", - резюмировал Кристоф Полайнер.

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