Кристофер Войшка: Великобритания хочет страны Балтии превратить в буферную зону

Официальный Лондон не скрывает своих планов о создании антироссийской буферной зоны от Балтийского до Черного моря. Для стран Балтии это настоящее самоубийство и с политической, и с экономической точки зрения. Так считает литовский политолог Кристофер Войшка. По его словам, тесная дружба Литвы с США и Британией может еще больше усугубить не только и без того сложные отношения с Беларусью и Россией, но даже рассорить ее со странами старой Европы.



Кристофер Войшка, политолог (Литва):

Это очевидно связано с военной спецоперацией России на Украине. Этим они хотят показать, что вот мы готовы якобы воевать с Россией. Потому что мы НАТО и так далее, и так далее. Мне в этом плане очень интересен момент, что премьер-министр Великобритании Джонсон встретился с Зеленским и предлагал ему идею - надо построить как альтернативу Евросоюза на востоке Европы. Это идея так называемого интермариума. Это идея антироссийского буфера от Балтийского до Черного моря. Мне кажется, что это все связано. Чем мы являемся для англосаксов этих? Мы являемся именно буферной зоной.



"Они хотят укреплять эту буферную зону и этим готовят нас к войне с Россией. И это, конечно, полезно только для них. Для нас это самоубийство, я так считаю. Прямой агрессии на данный момент я не вижу, но, кроме того, что они обеспечивают фашистский режим на Украине оружием, деньгами и так далее. Можем сказать, что война идет тотальная, как Лавров сказал - Запад начал тотальную войну с Россией", - подчеркнул политолог.