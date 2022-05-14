Зависимость Литвы от США приведет ее к экономическому краху. Такое мнение высказал политолог Кристофер Войшка. По его словам, вместо того чтобы стать ведущим игроком межконтинентального транзита, Литва собственными же руками рушит свою основную сферу в экономике - логистическую. Игрой под дудку США явно недовольны сами жители, которые уже готовы выйти на улицу с протестами.

Литва находится в таком географическом месте, где она может стать очень перспективным актером международного межконтинентального транзита. И мы бы могли успешно это сделать, но у нас есть русофобская проамериканская власть, которая сама саботирует эту возможность. Результат налицо. Более того, сейчас уничтожаются экономические связи с Россией - почти 20 % транзита Литвы пока еще связаны с Россией. Ну и что будет, когда этого не останется? Ничего хорошего не будет. Мне кажется, это говорит о тенденции в этом регионе русофобиии, тенденции американофилии. США хочет сделать тут такую буферную зону. Я хочу верить, что люди будут бороться, будут сопротивляться, потому что они не дают им других вариантов, другого выбора уже нет.