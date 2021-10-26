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Критическая ситуация с запасами угля в Украине
Кроме нарастающего кризиса с COVID, украинцев призывают готовиться к голоду, болезням и смертям. Из-за отсутствия топлива остановила работу Славянская ТЭС. И это лишь начало катастрофы. Укрэнерго заявляет о дефиците угля в стране. Его запасов на складах энергокомпаний почти в пять раз меньше, чем должно быть. 150 тысяч тонн угля Украина собралась закупить в США (первую партию ждут в декабре). Ведутся переговоры с Казахстаном и Польшей, но местные аналитики на подобную ситуацию смотрят с болью и негодованием и вот почему.
Украина седьмая в мире по запасам угля и третья в Европе - это официальная статистика. И мы вынуждены закупать где-то газ? Уникально! Необходимо модернизацией заниматься. А не шахты плохие. Конечно, удобней покупать в США, в ЮАР, потом ставить процент через какую-то фирму-прокладку и зарабатывать проценты. Еще удобней ехать в США и говорить, что мы отказываемся от угольной генерации и заменим ее зеленой энергетикой. Вопрос: а кто за эту процессию платить будет? Кто заплатит за переориентацию этого всего? Мы заплатим с вами. Не они заплатят. Правительство с наших денег. Как и все остальное они сделали и выполнили? И то, что они не знают, сколько борщевой набор, сколько сало стоит. Они вообще не владеют ситуацией в стране, они живут в своем.
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