Критическая ситуация с запасами угля в Украине

Украина седьмая в мире по запасам угля и третья в Европе - это официальная статистика. И мы вынуждены закупать где-то газ? Уникально! Необходимо модернизацией заниматься. А не шахты плохие. Конечно, удобней покупать в США, в ЮАР, потом ставить процент через какую-то фирму-прокладку и зарабатывать проценты. Еще удобней ехать в США и говорить, что мы отказываемся от угольной генерации и заменим ее зеленой энергетикой. Вопрос: а кто за эту процессию платить будет? Кто заплатит за переориентацию этого всего? Мы заплатим с вами. Не они заплатят. Правительство с наших денег. Как и все остальное они сделали и выполнили? И то, что они не знают, сколько борщевой набор, сколько сало стоит. Они вообще не владеют ситуацией в стране, они живут в своем.

Александр Лазарев, политолог (Украина)