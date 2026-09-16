Кривошеев: Блокировка белорусских каналов на YouTube - позорный информационный вандализм

Заблокированные в канун Дня народного единства YouTube белорусские теле- и радиоканалы - настоящий информационный вандализм.

Ситуацию прокомментировал председатель правления Белорусского союза журналистов.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Показательно, что отключение аккаунтов, выключение из эфира происходило во время прямой трансляции ток-шоу, посвященного символам и смыслам Дня единства. В этом жесте, в этой агрессии есть безусловный политический подтекст. Такая позорная практика, которую не может поддержать ни один здравомыслящий человек в мире, должна иметь свои юридические, гражданские, морально-этические последствия. И Белорусский союз журналистов со своей стороны и все белорусское журналистское сообщество будут добиваться того, чтобы привлечь к ответу самопровозглашенных цензоров, которые занимаются подобным позорным информационным вандализмом".