Кривошеев: У белорусов высокий уровень доверия к национальной финансовой системе

Здоровая экономика напрямую влияет и на благосостояние и благополучие граждан. Белорусы доверяют национальной валюте. Это доказало масштабное социсследование: граждане предпочитают хранить сбережения в белорусских рублях, активно пользуются льготными кредитами и инвестируют в жилье, образование и отдых внутри страны.

Таким мнением поделился Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов.

"Социологическое исследование показало, что белорусы абсолютно доверяют национальной валюте, предпочитают хранить свои накопления в белорусских рублях в банках. А по мировым меркам это высокий уровень доверия к национальной финансовой системе, - заявил он. - Также данные социологического опроса фиксируют рачительное использование семейного бюджета в белорусских семьях".

Председатель правления БСЖ отметил, что семьи предпочитают вкладывать свои финансы в развитие, в образование, в улучшение жилищных условий. Для приобретения товаров долгосрочного потребления белорусы активно используют кредиты. "Это говорит, кстати, о качестве семейного бюджетирования и доступности таких кредитов для абсолютного большинства белорусских граждан", - констатировал Андрей Кривошеев.