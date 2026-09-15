Кривошеев: YouTube попирает права миллионов граждан Республики Беларусь

Ситуацию с блокировкой каналов белорусских СМИ прокомментировал председатель правления Белорусского союза журналистов.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Безобразное исполнение собственных обязательств по предоставлению свободы слова, свободы выражения мнений в пространстве новых цифровых медиа и видеохостингов, абсолютное пренебрежение правами журналистов, нарушение всех мыслимых конвенций, соглашений, даже внутренних собственных правил допускает эта корпорация уже не в первый раз. Это последовательная политика по выпиливанию белорусского контента в пространстве новых цифровых медиа. Естественно, подобный акт информационного вандализма и цензуры не останется без ответа, и условия работы сервисов YouTube в Беларуси, на мой взгляд, должны быть пересмотрены. YouTube попирает права не только белорусских медиакомпаний на производство и распространение контента удобным способом, но и права сотен тысяч и миллионов граждан Республики Беларусь и граждан Дальнего и Ближнего зарубежья, которые выбирают YouTube для просмотра актуальных новостей, достоверной информации, различного рода ток-шоу, произведенных в Беларуси".