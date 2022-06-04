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Кривошеев рассказал, почему молодежи важно знать правду о преступлениях нацистской Германии
Два года на объективную оценку реальности. Какие выводы можно сделать из белорусской модели противостояния пандемии COVID-19? И почему независимая политика нашей страны так раздражает тех, кто называет себя демократами? Историческая память оказалась сильнее сиюминутных амбиций политиков-однодневок. В чем сила Союзного государства?
Молодежь задает вопрос: "Зачем вы так много рассказываете о преступлениях нацисткой Германии и их союзников? Ведь это уже было". Так вот этот фейк, рожденный Геббельсом об изнасилованных немках, в итоге перешел в 2 миллиона изнасилованных немок, которым сейчас пытаются оправдать геноцид и белорусского, и советского народа.
А также раскол Украины на народ и политиков все увеличивается, как и шансы на провал американского проекта в Восточной Европе. Что нас ждет в ближайшем будущем?Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов".