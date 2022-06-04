Кривошеев рассказал, почему молодежи важно знать правду о преступлениях нацистской Германии

Молодежь задает вопрос: "Зачем вы так много рассказываете о преступлениях нацисткой Германии и их союзников? Ведь это уже было". Так вот этот фейк, рожденный Геббельсом об изнасилованных немках, в итоге перешел в 2 миллиона изнасилованных немок, которым сейчас пытаются оправдать геноцид и белорусского, и советского народа.

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов