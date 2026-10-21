"Кризис человека - это кризис семьи": иерей рассказал, как неполные семьи влияют на целую нацию

Кризис человека сегодня проявляется прежде всего как кризис семьи и кризис отцовства. Такое мнение высказал иерей, настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца деревни Лебеда Лидского района Николай Охотницкий в "Актуальном интервью".

По его словам, причины этого кроются в предшествующем развитии общества. "Кризис человека - это кризис семьи, это кризис отцовства. Почему это происходит? Мне думается, что вся предыдущая наша жизнь дала свои результаты: то, что мы боролись с Богом. Те традиционные нравственные ценности, которые в христианстве незыблемы, пытались чем-то подменить, например западными ценностями. Культура и наука предлагали свои варианты развития человека. Но человек - это всегда замысел Божий, он таковым и останется. И обратите внимание, результат этой всей деятельности общества - неполные семьи", - отметил Николай Охотницкий.

quote И неполные семьи - это когда чаще всего мама воспитывает мальчика. И можно ли в неполной семье воспитать того отца, о котором мы будем говорить без натяжек, что это отец с большой буквы? Николай Охотницкий

По его мнению, решение проблемы требует согласованных действий всего общества: "Здесь нужно всему обществу осознать эту проблему, социальным институтам согласоваться. Мы просто должны согласоваться и на всех уровнях, в том числе в образовательной сфере, в духовной сфере".

Он напомнил о церковном понимании семьи. "Мать-церковь учит, что семья должна стать маленьким небом на земле. Люди должны стать одним целым, а не атомизированными, как, собственно, нас хотят и сделать. Тогда нас можно брать голыми руками. Мы себя не будем представлять ни нацией, ни народом", - заключил иерей.