Кризис с коронавирусом может стоить мировому туризму $22 млрд

Буквально каждый час поступают сообщения о новых странах, где впервые выявили коронавирус. На данный момент этот список пополнили Эстония, Дания, Норвегия, Румыния, Финляндия, Северная Македония и Грузия. Зачастую речь идет о единичных случаях заражения прибывающих из более опасных регионов.



Растет печальная статистика и в Италии - там число инфицированных приближается к 480. 10 новых случаев за сутки подтвердили в Германии. British Airways отменяет десятки рейсов в Милан.



В Иране уже 22 погибших. Там введены ограничения на поездки и приостановлены пятничные молитвы.



Всего же за пределами Китая коронавирус подтвержден у 3,5 тысячи человек. Ожидаемые убытки от кризиса вокруг заболевания оценил Всемирный совет по туризму и путешествиям. Он может обойтись сфере путешествий в 22 миллиарда долларов.



