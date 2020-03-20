3.75 BYN
Кризис в отрасли. Спрос на туристические услуги в Беларуси снижается
Налоговые каникулы длятурбизнеса
На фоне сложившейся ситуации экспорт белорусской туриндустрии в этом году может потерять около 20 процентов выручки. Сейчас сфера переживает кризис, заметно повлияло закрытие границ.
которые смогли бы минимизировать потери для туризма.
Например, предлагается предоставить турбизнесу налоговые каникулы. Ведь в нынешней ситуации тем же отелям или перевозчикам просто нечем платить. Также среди мер - отмена блокировки опустевших расчетных счетов турфирм до нормализации обстановки. Прорабатывается и вопрос координации на рынках с турагентами соседних стран.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:
"Мы можем открыть друг другу границы несколько быстрее, соответственно об этом нужно говорить заранее. Когда границы откроются, весь бизнес должен быть готов, цепочки должны стоять. И самое главное - у нас есть взаимные, равнозначные туристические потоки".
Среди предлагаемых мер и автоматическое продление неиспользованных виз для иностранцев
Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Это интересное предложение, которое продвигают сами туроператоры. На мой взгляд, это конструктивное и вполне разумное предложение. Мы будем это поддерживать. Вопрос будут рассматривать на уровне Министерства иностранных дел".
Эксперты говорят, падение рынка туристических услуг в Беларуси может закончиться только к началу следующего года. Впрочем, для того чтобы сейчас поддержать национальную турсферу, компании просят своих клиентов переносить, а не отменять намеченные путешествия.