Кролик Тузик станет талисманом 2023 года в Бресте

Среди 10 финалистов на звание кролика - талисмана Бреста 2023 два явных фаворита - Тузик и Робин, которые шли ноздря в ноздрю, пишет sb.by. Как сообщил утром 9 декабря председатель горисполкома Александр Рогачук, из проголосовавших практически 11,5 тыс. - почти 8 тыс. (68 %) отдали свои голоса за этих двух замечательных питомцев.

"В течение недели мы выбирали для нашегородногоБрестакролика - талисмана 2023 года. Это был по-настоящему активный и увлекательный процесс, результат которого нельзя было предугадать до самых последних часов голосования. Сегодня в 9:00 голосование было остановлено. В результате талисманом Бреста 2023 года стал кроликТузик", -написал в своемTelegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.