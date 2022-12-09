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Кролик Тузик станет талисманом 2023 года в Бресте
Среди 10 финалистов на звание кролика - талисмана Бреста 2023 два явных фаворита - Тузик и Робин, которые шли ноздря в ноздрю, пишет sb.by. Как сообщил утром 9 декабря председатель горисполкома Александр Рогачук, из проголосовавших практически 11,5 тыс. - почти 8 тыс. (68 %) отдали свои голоса за этих двух замечательных питомцев.
"В течение недели мы выбирали для нашегородногоБрестакролика - талисмана 2023 года. Это был по-настоящему активный и увлекательный процесс, результат которого нельзя было предугадать до самых последних часов голосования. Сегодня в 9:00 голосование было остановлено. В результате талисманом Бреста 2023 года стал кроликТузик", -написал в своемTelegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Но чествовать будут также и серебряного призера - кролика Робина. Посчитали, что именно такое решение будет самым справедливым. Теперь для них начинается совсем другая жизнь. 16 декабря победители примут участие в торжественной церемонии открытия главной елки города на площади Ленина.
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