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Кроме поликлиник и больниц, сделать прививку можно в торговых центрах

За сутки в Беларуси плюс 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415 человек. По-прежнему самой действенной мерой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. В Беларуси привиться может каждый. На сегодняшний день первую дозу прививки получили более миллиона белорусов. Из них более половины прошли полный курс.

Дополнительные пункты вакцинации

Процедура абсолютно доступная и бесплатная. Кроме поликлиник и больниц, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе и "Столице". А также на Комаровском рынке. При себе необходимо иметь только паспорт. Температуру, давление и сатурацию проверят на месте.

Со стороны минского здравоохранения сделано более чем достаточно, чтобы в любое удобное время, в любом удобном месте человек мог вакцинироваться. С моей точки зрения количество информации о пунктах вакцинации, насколько вакцинация полезна, об отсутствии тяжелых побочных эффектов, информации более чем достаточно. Хотелось бы больше активности со стороны нашего населения
Ярослав Кузнецов, главврач 5-й клинической поликлиники г. Минска

Сейчас в нашей стране прививают "Спутником V", а также китайским препаратом. К концу августа - началу сентября добавят российский "Спутник Лайт".


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