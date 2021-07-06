Кроме поликлиник и больниц, сделать прививку можно в торговых центрах

Со стороны минского здравоохранения сделано более чем достаточно, чтобы в любое удобное время, в любом удобном месте человек мог вакцинироваться. С моей точки зрения количество информации о пунктах вакцинации, насколько вакцинация полезна, об отсутствии тяжелых побочных эффектов, информации более чем достаточно. Хотелось бы больше активности со стороны нашего населения

Ярослав Кузнецов, главврач 5-й клинической поликлиники г. Минска