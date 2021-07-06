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Кроме поликлиник и больниц, сделать прививку можно в торговых центрах
За сутки в Беларуси плюс 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415 человек. По-прежнему самой действенной мерой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. В Беларуси привиться может каждый. На сегодняшний день первую дозу прививки получили более миллиона белорусов. Из них более половины прошли полный курс.
Дополнительные пункты вакцинации
Процедура абсолютно доступная и бесплатная. Кроме поликлиник и больниц, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе и "Столице". А также на Комаровском рынке. При себе необходимо иметь только паспорт. Температуру, давление и сатурацию проверят на месте.
Со стороны минского здравоохранения сделано более чем достаточно, чтобы в любое удобное время, в любом удобном месте человек мог вакцинироваться. С моей точки зрения количество информации о пунктах вакцинации, насколько вакцинация полезна, об отсутствии тяжелых побочных эффектов, информации более чем достаточно. Хотелось бы больше активности со стороны нашего населения
Сейчас в нашей стране прививают "Спутником V", а также китайским препаратом. К концу августа - началу сентября добавят российский "Спутник Лайт".
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