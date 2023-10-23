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Кровососущий паразит: белорусских грибников предупредили об опасном насекомом
Осенью в белорусских лесах активизируется назойливый кровососущий паразит - оленья кровососка, также известная как лосиная вошь. Об этот сообщает портал1prof.by. Что это за насекомое, и как от него защититься, рассказали в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Как можно догадаться из названия, основными хозяевами кровососок являются олени и лоси, но находят их и в шерсти лис, кабанов, барсуков, медведей, собак и даже на птицах. Хоть и по ошибке, но нападают и на людей: стараются попасть на волосы, зацепиться за них лапками и постараться прожить на новом носителе как можно дольше. Для этого кровососки, уже прицепившиеся к жертве, даже скидывают крылья.
Встречаются кровососки днем, преимущественно в теплые, безветренные осенние дни. Дождь и сильный ветер снижают шанс на них наткнуться. Атакуют с деревьев, находящихся в радиусе 50 метров, при низких температурах - с травы в радиусе 15 метров. Летают плохо, крылья им нужны только для того, чтобы добраться до жертвы.
Лосиные вши переносят боррелии. Но, какрассказалаэнтомолог отдела эпидемиологии Гродненского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская, случаи заражения человеком от кровососок науке пока неизвестны.
Укусы кровососок, в отличие отукусов клопов -болезненные. На них у человека может возникнуть аллергическая реакция с покраснением кожи, образованием волдырей и сильным зудом. Людям, предрасположенным к аллергиям, могут потребоваться антигистаминные препараты.
Сберечь от тесного знакомства с паразитами может одежда с плотно обхватывающими руки и ноги манжетами, а также штаны, заправленные в ботинки. В лес с собой обязательно нужно брать головной убор и акарицидные средства.
Также в центре гигиены советуют избегать мест, в которых кровососки живут чаще всего. Например, в сосновом бору и на больших открытых полянах им делать нечего, - там меньше шанс запрыгнуть на проходящее мимо животное. Зато такие шансы есть в труднопроходимых местах, заросших кустарником.
Разумеется, по возвращении из леса следует внимательно осмотреть свое тело и одежду.
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