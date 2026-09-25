Круглый стол "Беларусь - Латвия" прошел в Новополоцке

Новостная повестка последних дней красноречиво говорит об ужесточении риторики Латвии в отношении Беларуси и России, в этом мнении едины участники круглого стола "Беларусь - Латвия".

Вместо выстраивания дипломатии Сейм вводит ограничения на транзит зерна, импорт сельскохозяйственной продукции из стран Союзного государства. Вдобавок создаются искусственные барьеры для перемещения граждан: закрытие пропускных пунктов и запрет на перевозку пассажиров, который начнет действовать с начала 2027 года.

Кроме того, цифровая цензура позволяет держать граждан в информационном вакууме. Сдвинуть такое положение дел в конструктивное русло способна народная дипломатия, однако инициатива для диалога пока слышна только с белорусской стороны.

Алеся Корсак, проректор Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой:

"Народная дипломатия имеет место быть, и не хотелось бы из-за отсутствия какого-то контакта терять семейные, межличностные связи".

"Если говорить в футбольной терминологии, мяч сегодня на их стороне. Мы даже сохранили безвиз, приезжайте, смотрите, нет никаких преград для общения. Это их мифы и пропаганда", - сказал Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси.

Это второй этап разговора о перспективах белорусско-латвийского трансграничного диалога, состоянии Балтийского региона и причинах межрегиональной напряженности. Также в повестке - анализ актуальной политической ситуации накануне выборов в Сейм.