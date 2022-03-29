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Круглогодичный ледовый каток открылся в Минске
Зимние забавы в любом сезоне. В белорусской столице открылась крупнейшая в стране круглогодичная искусственная ледовая площадка. Каток площадью почти 600 квадратных метров находитсярядом с Национальным олимпийским стадионом "Динамо". Ежедневно здесь принимают любителей активного отдыха. Для них сеансы по 45 минут, современное удобное покрытие, а также коньки всех размеров.
Каток под открытым небом доступен ежедневно с 12:00 до 21:00. Летом рабочий день увеличат до 23 часов.
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