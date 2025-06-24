Круглосуточная линия экстренной психологической помощи вскоре заработает в Беларуси

На базе Республиканского научно-практического центра психического здоровья скоро заработает Центр экстренной психологической помощи. Он будет работать в формате горячей линии, доступной каждому, кто оказался в кризисной ситуации. Об этом пишет sb.by.

"В ближайшее время на базе нашего учреждения будет создан Центр экстренной психологической помощи, - рассказала заместитель директора центра по идеологической работе Наталья Громова. - По сути, это будет горячая линия, куда можно обратиться в трудной жизненной ситуации и получить быструю квалифицированную помощь".

Связаться с психологом можно будет по короткому номеру 133

При этом звонок будет не просто быстрым, но и удобным: система сама определит регион, откуда обращается человек, и перенаправит на местного специалиста.

"Номер будет виртуальный, - уточнила специалист. - В зависимости от того, откуда звонит человек, соединение будет происходить с соответствующим регионом".

Сервис сделают максимально доступным. Звонки будут бесплатными как с мобильных телефонов, так и со стационарных.

"Оплачивать вызов не нужно, - подчеркнула Наталья Громова. - Мы хотим, чтобы каждый житель страны в любой момент мог получить поддержку".

Центр будет работать в круглосуточном режиме. На линии - специалисты системы здравоохранения, прошедшие специальную подготовку.