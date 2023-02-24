Круглый стол по инициативе Белорусского фонда мира прошел с представителями религиозных объединений и национальных диаспор Беларуси

В Год мира и созидания белорусское общество должно дать пример миротворчеству. С таким посылом встретились представители всех религиозных объединений и национальных диаспор нашей страны. По инициативе Белорусского фонда мира прошел круглый стол, участники обсудили программу мероприятий, которые поспособствуют укреплению дружбы между странами и народами.

Межрелигиозная и межконфессиональная встреча прошла на базе Минского колледжа цифровых технологий. Колледж знаменит тем, что дает возможность IT-образования для молодежи с ограниченными физическими возможностями.



