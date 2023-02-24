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Круглый стол по инициативе Белорусского фонда мира прошел с представителями религиозных объединений и национальных диаспор Беларуси

В Год мира и созидания белорусское общество должно дать пример миротворчеству. С таким посылом встретились представители всех религиозных объединений и национальных диаспор нашей страны. По инициативе Белорусского фонда мира прошел круглый стол, участники обсудили программу мероприятий, которые поспособствуют укреплению дружбы между странами и народами.

Межрелигиозная и межконфессиональная встреча прошла на базе Минского колледжа цифровых технологий. Колледж знаменит тем, что дает возможность IT-образования для молодежи с ограниченными физическими возможностями.


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Для учащихся с инклюзией в колледже созданы все условия для овладения такими специальностями, как программирование, фотодело, микро- и нанотехнологии. Учебное заведение - единственное в своем профиле наделено статусом "Колледж мира".

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