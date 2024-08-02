Круглый стол, посвященный 30-летию института президентства в Беларуси, прошел в Минске. О чем говорили участники

Наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко говорит с молодежью и о молодежи. Мы это видим постоянно. Недавно он сказал, что государство должно создать трамплин для развития молодежи. И в настоящее время в стране это активно реализуется. Мы это видим по созданию спецфонда Президента. Изменения в законе о молодежной политике говорят о том, что теперь молодые ученые получают гранты для развития своих проектов. Молодежь - стратегический потенциал, который в дальнейшем обеспечит развитие нашего государства.

Елизавета Глушакова, младший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси