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Круглый стол, посвященный 30-летию института президентства в Беларуси, прошел в Минске. О чем говорили участники
"Институт президентства - драйвер общественно-политического развития, гарант суверенитета и независимости Беларуси". К такому мнению пришли участники круглого стола. Они рассмотрели перспективы дальнейшего успешного социально-экономического и политического развития страны с научной точки зрения. Обсудили основные достижения и возможности роста в сфере науки и экономики. Также говорили о роли института президентства в формировании и реализации молодежной политики страны.
Год качества требует повышения эффективности нашей работы. Это распространяется и на ученых. Главная наша задача - обеспечить возможность развиваться дальше в суверенной и независимой стране. Обеспечение национальной безопасности - экономической, технологической, экологической - это важнейшие приоритеты, на которые работаем все мы.
У нас производится совершенствование политической системы. Это проведение VII Всебелорусского народного собрания на новой конституционной основе. И начало его деятельности - избрание не только руководящих органов, но и принятие новой редакции Концепции национальной безопасности, Военной доктрины.
Наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко говорит с молодежью и о молодежи. Мы это видим постоянно. Недавно он сказал, что государство должно создать трамплин для развития молодежи. И в настоящее время в стране это активно реализуется. Мы это видим по созданию спецфонда Президента. Изменения в законе о молодежной политике говорят о том, что теперь молодые ученые получают гранты для развития своих проектов. Молодежь - стратегический потенциал, который в дальнейшем обеспечит развитие нашего государства.
Сегодня институт президентства существует в более 140 странах мира. Наша Беларусь - сильная, мирная и благополучная - за 30 лет показала свою историческую привлекательность и способность адаптации к различным условиям.
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