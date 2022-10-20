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Круглый стол "Я горжусь тобою, папа!" прошел в Минске

Тематические мероприятия и в столице. Так, в соборном доме Свято-Духова кафедрального собора прошла встреча "Я горжусь тобою, папа!". Своим опытом отцовства поделились медики, спортсмены, общественные деятели, представители силовых структур. Профессии разные, но объединяет их одно - любовь к своим детям. Кстати, сыновья и дочери были рядом с отцами за круглым столом. Получилась теплая семейная встреча.

Кстати, традиция поздравлять всех отцов зародилась только в этом году, и завтра праздник будет отмечаться в нашей стране впервые.

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