Круглый стол "Я горжусь тобою, папа!" прошел в Минске

Тематические мероприятия и в столице. Так, в соборном доме Свято-Духова кафедрального собора прошла встреча "Я горжусь тобою, папа!". Своим опытом отцовства поделились медики, спортсмены, общественные деятели, представители силовых структур. Профессии разные, но объединяет их одно - любовь к своим детям. Кстати, сыновья и дочери были рядом с отцами за круглым столом. Получилась теплая семейная встреча.