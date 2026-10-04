Крупенько: Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему сезону в Минской области завершена

Тепло постепенно поступает в дома Минской области. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты: учреждения здравоохранения и образования, во вторую очередь - жилье, в третью - производственные здания и объекты.

Сергей Крупенько, начальник управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома:

"В Минской области реализованы все организационно-технические мероприятия по подготовке к устойчивой работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Получено свыше 7 тыс. паспортов готовности как по потребителям тепловой энергии, так и по теплоисточникам. Созданы необходимые запасы топливно-энергетических ресурсов, оборудования и материалов. Диспетчерские службы, а также аварийно-восстановительные бригады укомплектованы в полном объеме".

Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему сезону завершена. Все запланированные работы выполнены в полном объеме.