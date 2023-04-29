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Крупко: Одна из главных задач у животноводства - это молочное скотоводство
Одна из главных задач у животноводства - это молочное направление, молочное скотоводство. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
В свое время в Гомельской области были построены комплексы и модернизировано 255 ферм, 155 молочно-товарных ферм, сказал глава региона. "За прошедшие 10-12 лет прошло старение молочного оборудования, фактический износ - 80-90 %. Сейчас стоит самая главная задача - вернуть этим комплексам то, на что они были изначально рассчитаны".
По словам Ивана Крупко, на молочно-товарном комплексе "Хальч" производится только 5 тонн молока. "Предприятие ОАО "Хальч" в Ветковском районе было подсоединено в интеграционную структуру, и руководителем принят ряд мер. В декабре мы его присоединили в интеграционную структуру. Сегодня на этом предприятии восстановлено стойловое оборудование, доильное оборудование, поставлено программное обеспечение, которое дает возможность управлять стадом, - сказал председатель Гомельского облисполкома. - Здесь собрана команда: руководители комплексов, заместители, специалисты ветеринарно-технической службы, которые должны решить этот вопрос".
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Комплекс пока укомплектован на 80 %, на 800 голов дойного стада из положенных 1 200 голов, сказал он. "Задача реанимировать его и запустить, и дать выработку с полным объемом продуктивности. Для области на этот год стоит задача привести в такое соответствие 30 комплексов. Эта задача непростая, но мы подобрали те предприятия, к которым присоединяются: к сильным, промышленным, к сельскохозяйственным, и эта задача осуществится. Это даст возможность увеличения уровня производства молока в целом и росту молочной продуктивности".
Отвечая на вопрос, какой сегодня уровень производства, Иван Крупко сказал, что по первому кварталу они сработали по производству мяса на 101,9 %, по молоку - 99,5 %, но уже по марту - 101,7 %. В физическом объеме фактически 200 тыс. т, по марту - 76 тыс. т с ростом 101,9 % к уровню прошлого года. На сегодняшний день, по его словам, область производит больше к уровню прошлого года - 70 т молока в день, а реализует (при товарности 91) плюс 130 т молока в день. Он отметил, что пошел серьезный прирост, и работа в этих комплексах даст хороший результат. Главное, считает он, чтобы в этот период обеспечить животноводство кормами.
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