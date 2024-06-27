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Крупная авария произошла в Минске на улице Денисовской
Крупная авария произошла 26 июня в Минске на улице Денисовской, где столкнулись сразу 3 автомобиля. Столько же людей пострадали. Момент первого удара попал на камеру видеорегистратора, запись опубликовали в столичной ГАИ. На ней видно, как грузовик, повредив ограждение, выехал на разделительную полосу и въехал во встречный автомобиль "Ауди". Дальше немецкую легковушку отбросило на другой попутный автомобиль.
Со слов 26-летнего водителя большегруза, он резко повернул влево, потому что перед ним внезапно затормозила машина. С ним ехал 24-летний пассажир, он получил травмы, пострадали также водитель и пассажир "ауди".