Крупная авария произошла в Минске на улице Денисовской

Крупная авария произошла 26 июня в Минске на улице Денисовской, где столкнулись сразу 3 автомобиля. Столько же людей пострадали. Момент первого удара попал на камеру видеорегистратора, запись опубликовали в столичной ГАИ. На ней видно, как грузовик, повредив ограждение, выехал на разделительную полосу и въехал во встречный автомобиль "Ауди". Дальше немецкую легковушку отбросило на другой попутный автомобиль.