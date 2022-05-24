В Беларуси пресечена крупная схема ухода от уплаты налогов
Пять с половиной миллионов рублей неуплаченных сборов и недобросовестная конкуренция для белорусских производителей. Сегодня в Комитете государственного контроля заявили о пресечении деятельности схемы ухода от уплаты налогов. Под подозрением крупная сеть магазинов по реализации одежды. Они открыли 240 торговых объектов по всей стране. Но, по данным ведомства, руководитель коммерческой структуры дополнительно зарегистрировал более 140 субъектов хозяйствования, которые фактически не вели никакой деятельности. Реквизиты этих компаний использовались только для распределения выручки. Как результат - бизнесмены получали возможность незаконно использовать упрощенную систему налогообложения.
Недобросовестная конкуренция в отношении отечественных производителей
Более того, качество продукции также подлежит сомнению. Сейчас организатор противоправной деятельности и его пособники (всего 11 человек) находятся под стражей.
Во время обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, 75 печатей, 120 электронных ключей управления системой банковских платежей. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и счета в банках.
Схема вскрыта финансовой милицией совместно с налоговой службой и органами госбезопасности. Возбуждено уголовное дело. Проводятся контрольные мероприятия в магазинах, принадлежащих торговой сети.