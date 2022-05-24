В Беларуси пресечена крупная схема ухода от уплаты налогов

Пять с половиной миллионов рублей неуплаченных сборов и недобросовестная конкуренция для белорусских производителей. Сегодня в Комитете государственного контроля заявили о пресечении деятельности схемы ухода от уплаты налогов. Под подозрением крупная сеть магазинов по реализации одежды. Они открыли 240 торговых объектов по всей стране. Но, по данным ведомства, руководитель коммерческой структуры дополнительно зарегистрировал более 140 субъектов хозяйствования, которые фактически не вели никакой деятельности. Реквизиты этих компаний использовались только для распределения выручки. Как результат - бизнесмены получали возможность незаконно использовать упрощенную систему налогообложения.