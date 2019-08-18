Крупнейшая школьная ярмарка у Дворца спорта продолжает работу и сегодня.

Свою продукцию здесь представляют почти 40 столичных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Одежда и обувь для школьников на любой вкус и кошелек. Скидки на товары доходят почти до 50 процентов. В этом году производители обновили фасоны, палитру и дополнили размерный ряд.

В этом сезоне Беллегпром представил более пятисот моделей школьной формы. Впервые в коллекции появились юбки плиссе из шифона. Еще одно отличие нынешней коллекции - одежда plus size. Ярмарка будет работать до шести вечера.