Крупнейшему в Беларуси источнику возобновляемой зеленой энергии - Гродненской ГЭС - 10 лет

После реализации этого проекта мы дали старт развитию гидроэнергетики в Республике Беларусь. Вы знаете, что сегодня имеются еще две станции средней мощности в Беларуси - это Полоцкая ГЭС и Витебская ГЭС. Именно исходя из того, какие результаты были получены здесь, на Гродненской ГЭС, и было принято решение о дальнейшем развитии гидроэнергетики в Республике Беларусь

Виктор Жук, гендиректор РУП "Гродноэнерго"