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Крупнейшему в Беларуси источнику возобновляемой зеленой энергии - Гродненской ГЭС - 10 лет

800 миллионов киловатт-часов за десять лет работы. Гродненская гидроэлектростанция на реке Неман отмечает юбилей.

Пилотный для Беларуси проект реализован в 2012году. Мощность - 17 Мегаватт, ее вырабатывают 5 генераторов. Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить электричеством несколько районов Гродненской области. А срок эксплуатации гидросооружения 100 лет.

ГЭС - крупнейший в нашей стране источник возобновляемой зеленой энергии. При ее строительстве на Немане возвели плотину длиной 95 метров.

После реализации этого проекта мы дали старт развитию гидроэнергетики в Республике Беларусь. Вы знаете, что сегодня имеются еще две станции средней мощности в Беларуси - это Полоцкая ГЭС и Витебская ГЭС. Именно исходя из того, какие результаты были получены здесь, на Гродненской ГЭС, и было принято решение о дальнейшем развитии гидроэнергетики в Республике Беларусь
Виктор Жук, гендиректор РУП "Гродноэнерго"

При строительстве Гродненской ГЭС на реке Неман образовалось водохранилище общей площадью около 2 тысяч гектаров и протяженностью 40 километров. Объект имеет и хороший туристический потенциал.


Фото: РУП "Гродноэнерго"

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