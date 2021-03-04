Крупнейший банк страны возобновляет выдачу займов

Крупнейший белорусский банк возобновил потребительское кредитование физических лиц. Займы выдают в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет. Подать заявку можно стационарно - тогда ставка составит 25 % годовых, и на 1 % ниже - при подаче через каналы дистанционного обслуживания, например, на сайте. Особые условия предусмотрены для приобретения товаров белорусских производителей и партнеров банка.