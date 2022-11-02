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Крупнейший белорусский банк снизил ставки по ранее заключенным кредитным договорам

Чтобы обеспечить комфортные условия кредитования, а также снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет клиентов, ставки снижены как на потребительские кредиты, по которым ранее былисвыше 20 процентов годовых, так и по кредитам нафинансирование недвижимости в рамках системы стройсбережений.

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