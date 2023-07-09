Крупнейший купальский фэст - на берегу Днепра собралось более 70 тыс. гостей

Александрия вновь встретила гостей. Купалье традиционно отметили на берегу Днепра с песнями, танцами, вкусной едой и народным шоу "Будет очень интересно". Президент, открывая концерт, скажет о культурном коде, который сохраняется именно благодаря таким фестивалям.

Наши традиции бесценны. И это чувствовалось в каждом моменте одного из главных июльских праздников страны. Все эмоции собрала в репортаже Катерина Круталевич.

Более 10 дополнительных поездов, чтобы добраться, 70 тысяч человек ожидаемых гостей, фестиваль проводят в 14-й раз. Это самый большой купальский фэст в Беларуси - в этом году под знаком союзного единства!

Тематически все площадки Александрии поделены на концертную часть, хотя поют здесь не только не сценах - практически везде.

Улицы мастеров - в этот раз приехали и белорусские, и российские умельцы. Украшения, одежда, посуда, игрушки, и все не просто так - со смыслом.

Конечно, рестораны под открытым небом. Все очень просто - организовано как пикник, но и очень вкусно.

Организация на уровне - при таком количестве людей всем было где присесть и отдохнуть, выступления, хоть и все рядом, здорово звучали не перебивая друг друга. Абсолютный восторг - аэрошоу. Фигуры высшего пилотажа на минимальной высоте. Но все, конечно, были в ожидании гала-концерта. Традиционно его открывает Президент своей речью. Для Александра Лукашенко - это малая родина. Край, который, скажет Президент, научил его любить свою страну, настоящее место силы.

"Наш фестываль таксама ўвасабляе каштоўнасць гістарычнай памяці. Памяці пра сваё слаўнае мінулае, пра тое, што Беларусь - наша зямля. I карані нашы старажытныя. Гэтую сувязь стагоддзяў мы адчуваем тут асабліва востра. І менавiта тут мы разумеем каштоўнасць нашага культурнага кода. У ім з самага пачатку былi закладзены імкненне беларусаў да справядлівасці, высокая маральнасць і патрыятызм. На такіх прынцыпах пабудавана і развіваецца сёння наша нацыянальная дзяржава", - отметил Александр Лукашенко

"Нам штодзённа спрабуюць навязаць так званыя ўніверсальныя каштоўнасці. Але ж яны не для нас. Глабальная дзяржава будучага - гэта ўтопія. Свет ніколі не будзе монакультурным. Няма такой ідэі, дзеля якой усе нацыі адмовіліся б ад сваіх этнічнай гісторыі, ладу жыцця і традыцый. Тым больш сёння, калі мы бачым, як руйнуюцца лёсы цэлых народаў, якія бяздумна сякуць карані дрэва сваёй гісторыі, непакояць магілы продкаў, змагаюцца з помнікамі", - заявил глава государства.

Это действительно расцвет Александрии. Праздник вошел в полную силу, просто судя по тому, сколько людей приезжают зарядиться этим настроением. Чем не волшебство купальской ночи?