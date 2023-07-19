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Крупнейший в мире айсберг начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц
Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледников Антарктиды около 30 лет назад, недавно начал активное движение по течению и теперь дрейфует со скоростью около 150 км в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой напресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Площадь айсберга - около 4 170 кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. Крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года.
Ученые отмечают, что будущее айсберга А23а зависит от ряда факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических ситуаций. Но дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году, добавили в пресс-службе института.
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