Крупнейший в мире айсберг начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледников Антарктиды около 30 лет назад, недавно начал активное движение по течению и теперь дрейфует со скоростью около 150 км в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой напресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Площадь айсберга - около 4 170 кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. Крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года.