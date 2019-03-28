Крупнейший ретейлер "Евроопт" обеспечивает рабочими местами около 40 тысяч человек

Крупнейший ретейлер "Евроопт" приносит в ВВП Беларуси более 1% и обеспечивает рабочими местами около 40 тысяч человек. Почти год назад, приняв на комплексное торговое обслуживание сельские населенные пункты в Оршанском районе, торговая сеть "Евроопт" начала важный эксперимент, итоги которого сегодня можно назвать успешными.

Подробности в сюжете Евгения Каллаура. Сегодня потребкооперация Оршанского района признана банкротом, но уже год назад она не могла обеспечить потребностей сельчан в торговом обслуживании. Решением стала передача в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазинов и 14 маршрутов автолавок. Компания провела ремонт, заменила необходимое торговое оборудование и открыла двери для покупателей с городскими ценами. При этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1%, в то время как в целом в сети - 0,5%. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе. А главное - более 96% жителей Оршанского района положительно оценивают работу крупнейшего ретейлера. Пример нового облика сельской торговли - магазин "Евроопт" в агрогородке Зубово.





В деревни без стационарных магазинов "Евроопт" доставляет товары автолавками

Большинство из них с самообслуживанием, когда покупатель входит в торговое помещение и сам выбирает товар. Например, в деревню Старое Хороброво автолавка приезжает 3 раза в неделю. В села Оршанского района стали приезжать даже жители деревень из соседних районов. Например, в деревне Маслаки Горецкого района работает небольшой частный магазин, и выбор товаров таков, что за всем необходимым жителям все равно приходится ездить в райцентр или к соседям за шесть километров.





Успешность оршанского проекта ретейлер объясняет именно комплексным обслуживанием села