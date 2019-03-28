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Крупнейший ретейлер "Евроопт" обеспечивает рабочими местами около 40 тысяч человек
Крупнейший ретейлер "Евроопт" приносит в ВВП Беларуси более 1% и обеспечивает рабочими местами около 40 тысяч человек. Почти год назад, приняв на комплексное торговое обслуживание сельские населенные пункты в Оршанском районе, торговая сеть "Евроопт" начала важный эксперимент, итоги которого сегодня можно назвать успешными.
Подробности в сюжете Евгения Каллаура. Сегодня потребкооперация Оршанского района признана банкротом, но уже год назад она не могла обеспечить потребностей сельчан в торговом обслуживании. Решением стала передача в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазинов и 14 маршрутов автолавок. Компания провела ремонт, заменила необходимое торговое оборудование и открыла двери для покупателей с городскими ценами. При этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1%, в то время как в целом в сети - 0,5%. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе. А главное - более 96% жителей Оршанского района положительно оценивают работу крупнейшего ретейлера. Пример нового облика сельской торговли - магазин "Евроопт" в агрогородке Зубово.
В деревни без стационарных магазинов "Евроопт" доставляет товары автолавками
Большинство из них с самообслуживанием, когда покупатель входит в торговое помещение и сам выбирает товар. Например, в деревню Старое Хороброво автолавка приезжает 3 раза в неделю. В села Оршанского района стали приезжать даже жители деревень из соседних районов. Например, в деревне Маслаки Горецкого района работает небольшой частный магазин, и выбор товаров таков, что за всем необходимым жителям все равно приходится ездить в райцентр или к соседям за шесть километров.
Успешность оршанского проекта ретейлер объясняет именно комплексным обслуживанием села
У "Евроопта", кроме Оршанского района, 120 одиночных сельских магазинов, и они, как правило, убыточны из-за чрезмерно высоких расходов на логистику. Но когда магазинов не меньше десятка - двух, оптимизация расходов по доставке товаров на селе позволяет работать прибыльно, сохраняя городские цены. Сегодня "Евроопт" готов принять на комплексное торговое обслуживание села любой район страны при пакетной передаче компании стационарных магазинов и маршрутов автолавок. Более того, "Евроопт" готов строить новые торговые объекты в деревнях с населением от 400 жителей при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района.
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