Крупнейший в Беларуси ветроэнергетический парк появится в Лиозненском районе

Строительство начнется в этом году. Ветрогенераторы установят на площадке рядом с деревней Велешковичи - под них отвели земли, незанятые в сельхозпроизводстве. Кстати, в Лиозненском районе энергию ветра приручили еще в прошлом году - тогда частная компания установила два могучих ветрогенератора. Подробнее - Марина Романовская (видео).