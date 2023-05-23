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Крупнейший в Могилевской области завод по переработке мусора начнет работу в 2023 году
Самый крупный в Могилевской области завод по переработке промышленного и бытового мусора начнет работу уже в этом году. Строительство развернулось в Бобруйском районе. Весь инвестпроект оценивается в 70 миллионов рублей. По словам специалистов, он сократит обычную утилизацию, став важным экологическим и экономическим проектом года. Мусор сюда будут доставлять из пяти районов, в том числе из Осиповичского, Кировского и Кличевского.
Завод строится под сортировку и переработку порядка 100 тысяч тонн в год. Таких, как полиэтилен. С выпуском гранул для дальнейшей реализации. Пластиковые бутылки и получения флекса. Железобетона, бетона, кирпичей и прочие строительные отходы.
Это позволит вовлечь вторичное сырье в хозяйственный оборот повторно. Т.е. это станет базой сырьевой для какого-то производства. Во-вторых, это существенно снизит антропогенную нагрузку и вредное влияние отходов на окружающую среду.
Проект даст свыше 160 новых рабочих мест. В будущем современные мусороперерабатывающие заводы появятся и в Могилевском, и Кричевском районах.
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