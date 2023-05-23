Крупнейший в Могилевской области завод по переработке мусора начнет работу в 2023 году

Самый крупный в Могилевской области завод по переработке промышленного и бытового мусора начнет работу уже в этом году. Строительство развернулось в Бобруйском районе. Весь инвестпроект оценивается в 70 миллионов рублей. По словам специалистов, он сократит обычную утилизацию, став важным экологическим и экономическим проектом года. Мусор сюда будут доставлять из пяти районов, в том числе из Осиповичского, Кировского и Кличевского.