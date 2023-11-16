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Крупнейший в стране кризисный центр Белорусского Красного Креста открылся в Могилеве
Первый в Могилевской области и крупнейший в стране. Кризисный центр Белорусского Красного Креста открылся в Могилеве. Общая площадь - свыше 120 квадратных метров. Одновременно здесь смогут разместиться до 20 человек. Для них организованы комнаты для проживания и отдыха, кухонная и столовая зоны, место для бесед и даже детский уголок.
Получить безопасное временное жилье смогут и иностранные граждане, и белорусы, оказавшиеся в сложной ситуации.
Это не просто предоставление услуг по временному проживанию для вынужденных мигрантов, беженцев и других уязвимых категорий, это и психосоциальная помощь. Это и помощь для тех, кто принял решение по дальнейшей социализации в нашей стране. Поиск работы, постоянного жилья. Стараемся, чтобы каждый обратившийся к нам получил необходимую помощь.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Наша страна готова к любому вызову, миграционному, неважно. Если к нам приезжает человек, который просто из другого государства, и требует какой-то помощи, поддержки, в том числе и Белорусский Красный Крест всегда готов прийти на помощь. Но мы должны понимать, что эти сервисы будут работать и на наших граждан в том числе - обучать навыкам оказания первой мощи, работать с нашими пожилыми. Этот центр будет постоянно работать.
Кризисный центр в Могилеве стал пятым в Беларуси. Такие же работают в Гродно, Гомеле, Бресте и Витебске.
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