Крупнейший в стране кризисный центр Белорусского Красного Креста открылся в Могилеве



Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Наша страна готова к любому вызову, миграционному, неважно. Если к нам приезжает человек, который просто из другого государства, и требует какой-то помощи, поддержки, в том числе и Белорусский Красный Крест всегда готов прийти на помощь. Но мы должны понимать, что эти сервисы будут работать и на наших граждан в том числе - обучать навыкам оказания первой мощи, работать с нашими пожилыми. Этот центр будет постоянно работать.

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста