Крупнейшую в стране коллекцию горных пород собрали в Гомельской области

Образцы обнаруживали во время нефтепоисковых работ в течение последнего полувека. Каменные фрагменты хранятся в Центре исследования керна - в своем роде он единственный в Беларуси.

Как по камням там читают историю и ищут нефть - на месте узнала Анна Ковалева.

Исследовательский центр появился в Гомеле всего 3 года назад. Сегодня это не только уникальная научная площадка, но и аргумент, позволяющий белорусским нефтяникам участвовать в зарубежных тендерах.

Здесь ежегодно исследуют 650 метров керна - камня, поднятого из глубины нефтеразведочных площадок. Эта горная порода позволяет перенестись на 380 миллионов лет назад. Иными словами - увидеть пласт земли на глубине до 7 километров.

Здесь у нас на экране представлен известняк слабоглинистый. Здесь мы видим раковины, здесь - битуминозно-глинистые участки, а здесь - доломиты. Возраст этой породы приблизительно 350 миллионов лет.

От кораллов и водорослей до ходов в земле, созданных насекомыми миллионы лет назад. По этим данным геологи делают вывод: в прошлом территория Беларуси была мелководным морем. Но самое главное - это не только ответы на вопросы прошлого, но и возможность предвидеть будущее. Изучение керна позволяет спрогнозировать места новых месторождений нефти.

Это приведет к приросту добываемой нефти. Прогноз на 2018-ый - добыть 1 миллион 670 тысяч тонн черного золота. Также благодаря центру в этом году поисково-разведочные работы в буровом направлении увеличились на 60 %, пойдут в рост и в 2019-ом. И это уже не только в Беларуси: наши специалисты продвинули вперед нефтеразведку и соседних стран. Так, новое поле деятельности – Украина.

На такой результат в центре работают 12 геологов и специалистов физики пласта. Главные исследования идут в двух лабораториях. Здесь проводят ювелирную работу на микроуровне.

После исследований керн попадает в спецхранилище. Здесь 10-метровой высоты стеллажи. На них 34 тысячи коробок. Все это - образцы горных пород, собранные за всю историю нефтеразведки Беларуси. Температура около 20 градусов. Влажность 75%. В таких условиях разрушение керна останавливается. На текущую пятилетку составлена стратегия развития центра, в планах закупка оборудования нового поколения, а значит и новые возможности.