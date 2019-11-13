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Крупногабаритная техника задействована на уборке минских водоемов
Зачистка на минских водоемах. От зарастания водорослями спасают пруды и водохранилища. Акватории очищают от донной растительности, которая заполоняет водные объекты.
На подводной уборке задействована крупногабаритная техника: специальные экскаваторы и многотонные баржи. В санитарную экспедицию отправился Илья Цветков.
С самого утра на берегу одного из столичных водоемов работает экскаватор - сортирует "улов". Вдалеке посредине водохранилища стала на якорь огромная баржа. Санитары очищают ил от водорослей. Растения заполонили дно, и водоем едва не превратился в болото.
Многотонные судна с контейнерами для транспортирования донных растений курсируют по определенным заранее зонам ежедневно до захода солнца. На борту работает еще один гусеничный погрузчик - в качестве огромных грабель.
Главный инструмент для выполнения таких работ - специализированный ковш. Им в буквальном смысле причесывают дно от лишней растительности.
Процесс очистки сложный и довольно длительный. Габаритное оборудование приходится передвигать вдоль береговой линии несколько раз в неделю. В зависимости от площади водохранилища работы занимают от одного до трех месяцев.
В такой уборке нуждаются многие водоемы Минска. Особенно те, средняя глубина которых не превышает одного метра - в солнечные дни вода быстро нагревается, что приводит к появлению большого количества подводного бурьяна.
Зарастание водоемов может привести к изменениям экосистемы. Например, водоплавающие птицы - обитатели водоемов - будут вынуждены их оставить. Кстати, осенний сезон для аквасанитарных мероприятий выбирают неслучайно, чтобы не создавать дискомфорт для птиц. С середины октября заканчивается период их гнездования. А весной пернатые смогут оценить старания человека.
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