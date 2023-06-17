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Крупного криптовалютчика выявили минские оперативники
Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска выявили факт незаконного оборота криптовалюты, передает БЕЛТА.
Криптовалютчиком-нелегалом оказался 23-летний житель Жодино. Как установлено, молодой человек предлагал услуги по купле-продаже криптовалюты на профильных интернет-площадках. В результате незаконной предпринимательской деятельности он провел через свой криптокошелек Br1,2 млн.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.
В ГУВД напоминают, что Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики" запрещает предпринимательскую деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц - не резидентов Парка высоких технологий.
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