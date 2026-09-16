Крупнов: Когда страна в надежных руках, люди чувствуют себя в безопасности даже в нестабильном мире

Высокий уровень ощущения безопасности связан с доверием к Президенту и показывает не отсутствие угроз, а уверенность в защите от них.

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Такой высокий уровень ощущения безопасности жизни - более 91 %, это, во-первых, корреспондирует с уровнем доверия к Президенту, и, во-вторых, это показывает не то, что не существует угроз и опасностей вовне. То есть это про другую цифру. Здесь показано, что, несмотря на очень большое количество угроз и опасностей вокруг, но доверяя Президенту, соответственно, понимая, что республика находится в надежных руках, и то, что сами люди могут влиять на эти ситуации и условия, люди чувствуют себя в безопасности. То есть безопасность - это не фактор угроз, а это фактор защищенности от этих угроз".