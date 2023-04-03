Крупнов о Послании: Технологический суверенитет в машиностроении - задача номер один

Мне кажется, что это очень важный посыл не только для Беларуси, но и для России, касающийся технологического суверенитета и прежде всего машиностроения. И здесь положение о 15 совместных программах. Я думаю, их реально надо больше. Положение о таком совместном машиностроительном рывке имеет определяющее значение. Александр Григорьевич Лукашенко окончательно растравил точки над "i" по поводу того, что так или иначе нам нужно единую индустриальную систему выстраивать. Это не просто госплан совместный, цифровой госплан, это невиданная задача по интеграции экономики и наших, прежде всего, реальных секторов экономики. В том числе есть и новые индустрии, и они касаются самых сложных вопросов. Та же микроэлектроника. Поэтому, на мой взгляд, это очень точное обозначение вопросов - не просто улучшить жизнь граждан, что важно, конечно, не просто сделать меры поддержки каким-то предприятиям, а это, по сути, спроектировать и организовать совместную союзную промышленную систему. Вот эта задача очень серьезная.

Юрий Крупнов, политический и общественный деятель России, писатель, публицист, председатель "Движения развития"