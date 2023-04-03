3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Крупнов о Послании: Технологический суверенитет в машиностроении - задача номер один
Тема номер один сегодня - технологический суверенитет, особенно в машиностроении и микроэлектронике. Во время Послания народу и парламенту Президент Беларуси говорил, что пора избавляться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт. Сегодня нам надо уходить от зависимости, в том числе и китайских комплектующих. И здесь предложение о реализации 15 совместных программ с Россией имеет определяющее значение для экономик двух стран. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский политолог, председатель "Движения развития" Юрий Крупнов.
Мне кажется, что это очень важный посыл не только для Беларуси, но и для России, касающийся технологического суверенитета и прежде всего машиностроения. И здесь положение о 15 совместных программах. Я думаю, их реально надо больше. Положение о таком совместном машиностроительном рывке имеет определяющее значение. Александр Григорьевич Лукашенко окончательно растравил точки над "i" по поводу того, что так или иначе нам нужно единую индустриальную систему выстраивать. Это не просто госплан совместный, цифровой госплан, это невиданная задача по интеграции экономики и наших, прежде всего, реальных секторов экономики. В том числе есть и новые индустрии, и они касаются самых сложных вопросов. Та же микроэлектроника. Поэтому, на мой взгляд, это очень точное обозначение вопросов - не просто улучшить жизнь граждан, что важно, конечно, не просто сделать меры поддержки каким-то предприятиям, а это, по сути, спроектировать и организовать совместную союзную промышленную систему. Вот эта задача очень серьезная.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов