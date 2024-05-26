3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Крупнов о взаимодействии с Китаем: Важно отрабатывать модель сохранения своего экономического и технологического суверенитета
Россия поддерживает Беларусь во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствует ли это интересам Союзного государства? Об этом в программе "Главный эфир" спросили у российского политического и общественного деятеля, председателя общественного "Движениеразвития" Юрия Крупнова.
Взаимодействие с Китаем - это очень непростой вызов для Союзного государства, считает эксперт. Он пояснил, что по своему экономическому потенциалу с почти полуторамиллиардным населением Китай может провести экспансию на наши рынки и не дать возможности развиваться нашему машиностроению и так далее. Но закрыться мы никогда не сможем. "Тот тип сотрудничества с Китаем, который Российская Федерация и Республика Беларусь демонстрируют, это как раз поиск модели, когда мы находим взаимовыгодные точки сотрудничества без экономических угроз друг для друга, - констатировал он. - Поэтому Китай, конечно, нас усиливает, дает возможности, которые сегодня отрезаны в лице западных государств Европейского Союза, Соединенных Штатов, Японии и Республики Кореи. И если бы не было Китая, трудно представить себе, как мы могли бы решать большой спектр задач, связанных с модернизацией и перевооружением наших экономик, прежде всего промышленности. Но нам удается это делать".
Юрий Крупнов подчеркнул, что важно отрабатывать модель сохранения своего экономического и технологического суверенитета. По его словам, пока это удается.
Подробнее в видео.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов