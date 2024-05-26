Крупнов о взаимодействии с Китаем: Важно отрабатывать модель сохранения своего экономического и технологического суверенитета

Взаимодействие с Китаем - это очень непростой вызов для Союзного государства, считает эксперт. Он пояснил, что по своему экономическому потенциалу с почти полуторамиллиардным населением Китай может провести экспансию на наши рынки и не дать возможности развиваться нашему машиностроению и так далее. Но закрыться мы никогда не сможем. "Тот тип сотрудничества с Китаем, который Российская Федерация и Республика Беларусь демонстрируют, это как раз поиск модели, когда мы находим взаимовыгодные точки сотрудничества без экономических угроз друг для друга, - констатировал он. - Поэтому Китай, конечно, нас усиливает, дает возможности, которые сегодня отрезаны в лице западных государств Европейского Союза, Соединенных Штатов, Японии и Республики Кореи. И если бы не было Китая, трудно представить себе, как мы могли бы решать большой спектр задач, связанных с модернизацией и перевооружением наших экономик, прежде всего промышленности. Но нам удается это делать".