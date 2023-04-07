3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Крупнов: Семья - центр политики Союзного государства
Демографический вопрос сейчас стоит очень остро. Это тоже тема глобального мирового противостояния. Одним нужен только так называемый золотой миллиард. Они десятилетиями делают все, чтобы тотально уменьшить население, а оставшуюся часть - подчинить, управлять и властвовать.
А ведь у нас всегда были большие семьи. И это было нормой. И многодетными были те семьи, где действительно много детей. Но в какой-то момент истории извне нас начали активно учить жизни и менять наш код.
По разным социологическим опросам, в России, количество молодых людей, которые открыто декларируют себя чайлдфри и настаивают на этом, за 10 лет увеличилось в 2 раза. Это значит, что вкинутая англосаксами мода, мол, один ребенок в семье - это нормально, активно приживается. Такими темпами, утверждают эксперты, за 30-40 лет у нас исчезнут люди. Точнее, исчезнет источник народа. И это очень серьезная проблема. О ней говорил и наш Президент во время Послания. А вот мнение российского политолога - председателя Движения развития Юрия Крупнова.
Это означает, что мы сегодня, имея и в Беларуси, и в России в среднем полуторадетную семью, стремительно будем снижать детность и двигаться к однодетной семье. Мне кажется, это прямое исчезновение русских и белорусов из истории. Нужно сегодня проблематику семьи, именно многодетной семьи, сделать центром политики нашего СГ. Не просто программой № 1, вопросом № 1, а смыслом и сутью существования. Очень важно машиностроение, но что оно значит, если у нас не будет семей, не будет детей? Поэтому это вопрос № 1. Нам нужно выходить на международный уровень и эту проблему ставить как мировую. Вступить в защиту семьи. И то, что Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул проблематику чайлдфри, это означает, что он это понимает и видит, и это очень важно, давайте переведем это в практические программы.